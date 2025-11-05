In poco più di un mese nella provincia di Bergamo sono stati eseguite quasi 140mila vaccini antinfluenzali. La campagna, che sta vedendo un massiccio impegno da parte dei medici di medicina generale, delle farmacie di comunità e dei centri vaccinali delle Asst, ha preso il via lo scorso 1° ottobre rivolgendosi con priorità ai pazienti appartenenti a categorie a rischio (anziani e fragili), mentre dal 13 ottobre è stata estesa a tutta la popolazione. In base ai dati raccolti da Regione Lombardia, aggiornati a lunedì 3 novembre, in Bergamasca le vaccinazioni ammontano a 139.360, pari a 12.498 somministrazioni per 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - In Bergamasca eseguiti 140mila antinfluenzali e 17mila anti-Covid in un mese