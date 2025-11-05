In auto droga tirapugni coltelli e una mazza d' acciaio | 29enne fermato in via Gramsci e denunciato

In Via Gramsci, in orario notturno, una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile ha fermato e sottoposto a controllo il conducente di un’auto che è stato identificato in un 29enne italiano residente in provincia risultato gravato da vicende di polizia per reati vari. I militari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

