In arrivo su Canale 5 la soap turca The Nightfall | Pier Silvio cerca il nuovo Can Yaman

Serie tv. “Pier Silvio cerca il nuovo Can Yaman”: in arrivo su Canale 5 la soap turca “The Nightfall” – Il palinsesto di Canale 5 non conosce tregua: dopo il successo di Terra Amara e La Notte nel Cuore, Mediaset rilancia con una nuova dizi pronta a far battere il cuore del pubblico italiano. Si chiama “The Nightfall”, titolo originale Bir Gece Masali ( “Racconto di una notte da fiaba” ), e promette di mescolare passione, segreti e vendetta in un intreccio che unisce noir e melodramma. Pier Silvio cerca il nuovo Can Yaman: in arrivo su Canale 5 la soap turca “The Nightfall”. A guidare il cast c’è Burak Deniz, volto amatissimo in Italia per Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e protagonista su Mediaset Infinity con Another Love. 🔗 Leggi su Tvzap.it

