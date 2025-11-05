In arrivo su Canale 5 la soap turca The Nightfall | Pier Silvio cerca il nuovo Can Yaman
Serie tv. “Pier Silvio cerca il nuovo Can Yaman”: in arrivo su Canale 5 la soap turca “The Nightfall” – Il palinsesto di Canale 5 non conosce tregua: dopo il successo di Terra Amara e La Notte nel Cuore, Mediaset rilancia con una nuova dizi pronta a far battere il cuore del pubblico italiano. Si chiama “The Nightfall”, titolo originale Bir Gece Masali ( “Racconto di una notte da fiaba” ), e promette di mescolare passione, segreti e vendetta in un intreccio che unisce noir e melodramma. Pier Silvio cerca il nuovo Can Yaman: in arrivo su Canale 5 la soap turca “The Nightfall”. A guidare il cast c’è Burak Deniz, volto amatissimo in Italia per Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e protagonista su Mediaset Infinity con Another Love. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CRONACA – Spacciatore a 84 anni, ma all’arrivo dei #carabinieri fa sparire tutto. L’anziano è stato comunque denucniato | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #84ennespacciatore #aprili - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, quando finisce su Canale 5: la soap chiude i battenti nel 2026 - L'appuntamento con La forza di una donna si conferma come uno dei più seguiti del palinsesto pomeridiano di Canale 5, in grado di raggiungere anche la soglia del 26- Segnala it.blastingnews.com
Beautiful Anticipazioni Americane: Nozze in arrivo nella Soap. Ecco chi si sposerà - Nelle prossime puntate americane di Beautiful assisteremo a un nuovo matrimonio, stavolta non lampo e segreto come l'ultimi di Brooke e Ridge. Riporta msn.com
La forza di una donna, cambio programmazione 1° novembre: la soap inizia prima su Canale 5 - Sabato 1° novembre, nonostante il giorno di festa, Mediaset ha scelto di puntare su una nuova puntata speciale della serie turca, che andrà in onda in daytime con una durata maggiore. Segnala it.blastingnews.com