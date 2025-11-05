In 400 dal Bangladesh a Napoli truffati dai datori di lavoro | coinvolti imprenditori consulenti Caf e professionisti

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivati in Italia con il Decreto Flussi, quello del famoso "click day", alla fine non hanno ottenuto la regolarizzazione perché il datore di lavoro "non era reperibile". È quanto stanno denunciando da tempo circa 400 lavoratori del Bangladesh, la cui istanza è stata raccolta dalla Cgil Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

