In 400 dal Bangladesh a Napoli truffati dai datori di lavoro | coinvolti imprenditori consulenti Caf e professionisti

Arrivati in Italia con il Decreto Flussi, quello del famoso "click day", alla fine non hanno ottenuto la regolarizzazione perché il datore di lavoro "non era reperibile". È quanto stanno denunciando da tempo circa 400 lavoratori del Bangladesh, la cui istanza è stata raccolta dalla Cgil Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Partiti dal Bangladesh con tanto di visto e nulla osta, ma ancora senza permesso di soggiorno perché il datore di lavoro italiano, che si era impegnato ad assumerli, nel frattempo ...