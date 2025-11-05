Imprenditore ucciso a coltellate sotto casa Confessa il fidanzato della sua ex
Ha un volto l’assassino di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso con numerose coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Il killer incappucciato che i carabinieri cercavano da due settimane sarebbe Michele Nicastri, 49 anni, ingegnere informatico residente a Torino, nel quartiere Parella. L’uomo, legato sentimentalmente all’ex compagna della vittima, ha confessato davanti agli inquirenti. Alla base del delitto ci sarebbero alcuni dissidi tra Veronese e l’ex compagna per l’affidamento dei tre figli: l’imprenditore infatti aveva chiesto di poterli vedere di più, ma evidentemente ciò aveva creato tensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
