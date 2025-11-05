Imprenditore minacciato con un coltello e rapinato dopo un furto in un' attività e vandalismi contro auto | 20enne catturato
Prima ha rubato un computer da un esercizio commerciale, poi ha vandalizzato alcune auto in sosta. Sorpreso dal titolare del punto vendita, lo ha minacciato con un coltello, per poi aggredirlo e rapinarlo di un telefonino. A fermare la fuga del malvivente ci hanno pensato i carabinieri. A finire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un uomo, un imprenditore di Gioia Tauro, che ha denunciato la 'ndrangheta ed è stato minacciato di morte. Vive sotto scorta, la sua famiglia è come fosse all'ergastolo, ha subìto attentati. Ma non ha voluto abbandonare la sua Calabria. Antonino De Masi ha ra - facebook.com Vai su Facebook
Tre sospetti arrestati per la rapina all'imprenditore Gallizioli: i dettagli dell'operazione - I Carabinieri hanno identificato e catturato i responsabili della rapina in villa ai danni dell'imprenditore Gallizioli, recuperando con successo i beni rubati. Da notizie.it