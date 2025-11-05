Imprenditore minacciato con un coltello e rapinato dopo un furto in un' attività e vandalismi contro auto | 20enne catturato

Forlitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ha rubato un computer da un esercizio commerciale, poi ha vandalizzato alcune auto in sosta. Sorpreso dal titolare del punto vendita, lo ha minacciato con un coltello, per poi aggredirlo e rapinarlo di un telefonino. A fermare la fuga del malvivente ci hanno pensato i carabinieri. A finire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Tre sospetti arrestati per la rapina all'imprenditore Gallizioli: i dettagli dell'operazione - I Carabinieri hanno identificato e catturato i responsabili della rapina in villa ai danni dell'imprenditore Gallizioli, recuperando con successo i beni rubati. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Imprenditore Minacciato Coltello Rapinato