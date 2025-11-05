Importante riconoscimento per Formula Ambiente | l' impresa ottiene la Gold Certiquality

Formula Ambiente ha ricevuto il “Gold Certiquality - Riconoscimento di Eccellenza Gold”, il premio molto selettivo che l’organismo di certificazione Certiquality conferisce alle aziende che dimostrano livelli avanzati di gestione integrata nei sistemi di qualità, ambiente, sicurezza e almeno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

