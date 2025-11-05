Impallomeni contro Koopmeiners | Era stato acquistato per fare la differenza più avanti Poi sottolinea un errore grave commesso da Tudor
Impallomeni critica la società e la mossa Spalletti: Koopmeiners non può fare il difensore, il club non deve ipnotizzarsi con le invenzioni. La Juventus pareggia 1-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, un risultato che complica il cammino europeo ma che ha mostrato una squadra con ritrovato carattere. Il giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la partita, promuovendo la reazione ma criticando duramente la costruzione della rosa e, sorprendentemente, la mossa tattica di Luciano Spalletti. Impallomeni: squadra costruita male, bene la reazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Stefano Impallomeni e il suo intervento tra #Juventus, #Napoli e non solo - X Vai su X
Juve, Impallomeni: 'Koopmeiners? Lì in difesa non serve a niente' - Impallomeni ha aggiunto: '60 milioni per fare la differenza in quel ruolo? Secondo it.blastingnews.com
Impallomeni: "Vlahovic meritava la titolarità, su questo ha sbagliato Tudor. Koopmeiners in difesa mi convince meno" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Impallomeni analizza così il momento della Juventus dopo l'1- Da tuttojuve.com
Impallomeni: “Buona Juve, ma serve tempo per giudicare Spalletti. Koopmeiners in difesa? Una spallettata" - Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato ai microfoni di TMW Radio la prestazione della Juventus nella vittoria contro la Cremonese, soffermandosi anche sulle ... Secondo tuttojuve.com