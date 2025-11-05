Impallomeni contro Koopmeiners | Era stato acquistato per fare la differenza più avanti Poi sottolinea un errore grave commesso da Tudor

Impallomeni critica la società e la mossa Spalletti: Koopmeiners non può fare il difensore, il club non deve ipnotizzarsi con le invenzioni. La Juventus pareggia 1-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, un risultato che complica il cammino europeo ma che ha mostrato una squadra con ritrovato carattere. Il giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la partita, promuovendo la reazione ma criticando duramente la costruzione della rosa e, sorprendentemente, la mossa tattica di Luciano Spalletti. Impallomeni: squadra costruita male, bene la reazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

