Immigrazione in Trentino | in aumento la popolazione straniera soprattutto europea
Sono in aumento i cittadini stranieri presenti nella regione Trentino-Alto Adige e, nello specifico, residenti in provincia di Trento. Lo ha comunicato il Centro Studi e Ricerche IDOS che, come ogni anno, ha pubblicato il Dossier Statistico Immigrazione elaborato con la collaborazione del Centro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
