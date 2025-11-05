Immigrazione in Trentino | in aumento la popolazione straniera soprattutto europea

Trentotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in aumento i cittadini stranieri presenti nella regione Trentino-Alto Adige e, nello specifico, residenti in provincia di Trento. Lo ha comunicato il Centro Studi e Ricerche IDOS che, come ogni anno, ha pubblicato il Dossier Statistico Immigrazione elaborato con la collaborazione del Centro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

immigrazione trentino aumento popolazioneIn Toscana migranti a quota 440 mila, dopo l’aumento degli sbarchi dirottati - Rapporto presentato alla Sant’Anna: crescita del 3,7% . Scrive corrierefiorentino.corriere.it

immigrazione trentino aumento popolazioneStranieri, aumento del 4%. Dossier sull’immigrazione analizza il fenomeno - Il 45,3% in Toscana è europeo, il 31,2% asiatico, il 16,5% africano, il 6,9% Usa. Lo riporta msn.com

immigrazione trentino aumento popolazioneNel 2024 aumentati i residenti stranieri in provincia di Trento - Al 31 dicembre 2024, la popolazione straniera residente in provincia di Trento risulta composta da 48. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Immigrazione Trentino Aumento Popolazione