Immigrazione il dossier di Milano | Il caro-casa espelle anche le famiglie straniere Pendolarismo estremo

Il costo della vita e della casa alle stelle sta provocando l’espulsione da Milano non solo di italiani ma anche di stranieri, che nell’area metropolitana rappresentano il 15,3% della popolazione. Una città che si conferma come luogo d’arrivo e di passaggio di migranti, che poi scelgono di costruire in altre province un progetto di vita stabile acquisendo la cittadinanza italiana. Discorso a parte per gli “stranieri di “alta gamma“ che spesso non necessitano di acquisire la cittadinanza italiana, essendo l’area metropolitana luogo d’incontro di ampi interessi economico-finanziari, la cui platea di operatori vive nel territorio senza alcuna intenzione di installarvisi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Immigrazione, il dossier di Milano: “Il caro-casa espelle anche le famiglie straniere. Pendolarismo estremo”

