Immagini e post inopportuni il candidato Riggi | Chiedo rispetto per la mia squadra
Tempo di lettura: 2 minuti Immagini e post inopportuni, Riggi: ” Chiedo rispetto per la mia squadra ” Da qualche ora è diventata virale la fotografia che ritrae la sede elettorale del candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, l’avvocato Michele Riggi, capovolta, con esplicita richiesta a “non votarlo”. Si legge sul post che sta girando tra gruppi social e di whatsapp la frase ” ora sapete chi non votare, ma girando il cellulare, perchè non sono ammesse opinioni politiche”. Il post ha scosso la comunità di Torre Annunziata portando l’avvocato Riggi a dichiarare ” Accetto sempre di buon grado opinioni diverse dalle mie, mi piace il confronto e sono un liberale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
