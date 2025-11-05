Il voto numerico? Ha senso soltanto al termine del percorso formativo Cosa fare quindi in itinere?

Nel reel pubblicato da Orizzonte Scuola, Ernestina Morello mette in discussione l’efficacia del voto numerico attribuito durante l’anno scolastico. Secondo l’autrice, questo tipo di valutazione non restituisce una lettura precisa né delle difficoltà né delle competenze acquisite dagli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

