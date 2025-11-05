Il volo di Mamdani | batte Cuomo ed è il nuovo sindaco di New York

Zohran Mamdani ce l’ha fatta. Il politico 34enne del Partito Democratico americano è il nuovo sindaco eletto di New York e entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 gennaio. Ha vinto col 50,4% dei voti un’elezione contesa sconfiggendo l’ex governatore Andrew Cuomo, da lui già affrontato alle primarie interne, che si è fermato poco oltre il 41%, nonostante l’invito a sostenerlo del Partito Repubblicano e del presidente Donald Trump. Mamdani ha fatto una corsa solitaria e in salita contro tutti: attaccato perché socialista democratico e musulmano, accusato di inesperienza, criticato addirittura da Israele per il presunto “antisemitismo”, l’ex consigliere statale e progressista radicale ha vinto mobilitando il voto giovanile in un’elezione partecipata da quasi 2 milioni di cittadini della Grande Mela, poco meno del 50% del totale, un boom di affluenza contro il 23% registrato nel 2021. 🔗 Leggi su It.insideover.com

