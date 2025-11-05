Il vino come motore di comunità e sviluppo

L’enoturismo e il turismo enogastronomico continuano a crescere. L’Osservatorio nazionale Turismo del Vino - Nomisma stima un valore potenziale in Italia di 2,9 miliardi di euro, con un +24% del fatturato legato all’ospitalità in cantina nell’ultimo anno. L'export di alimenti e bevande del Fvg. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Territorio del vino italiano da sempre #laboratoriovinicolo a cielo aperto e #motore del rinascimento del vino italiano, #Bolgheri è saldamente il luogo d’elezione di molti dei vini italiani più #ricercati al mondo, https://winenews.it/it/lattualita-del-bolgherese_56 - X Vai su X

Si è tenuto questa mattina a Treglio il convegno “ : , ”, un momento di confronto e approfondimento sul valore educativo e identitario del vino, sulle produzioni locali e sul legame profondo tra - facebook.com Vai su Facebook

Fitto, 'leasing motore di sviluppo e innovazione per le pmi' - "Il leasing è uno strumento che incarna pienamente i valori di semplificazione, flessibilità, innovazione e motore di sviluppo, soprattutto per le piccole e medie imprese, che attraverso il leasing ... Si legge su ansa.it