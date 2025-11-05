Bologna si prepara a diventare la capitale del Made in Italy agroalimentare. Da venerdì a domenica, il centro storico ospiterà il Villaggio Coldiretti che trasformerà le piazze e le vie principali in un grande villaggio agricolo dedicato al cibo, alla sostenibilità e all’ agricoltura italiana. Dopo il successo dell’edizione 2019, l’iniziativa torna in una versione ’diffusa’, capace di coinvolgere l’intero cuore della città: da piazza Maggiore a piazza del Nettuno, da piazza Re Enzo a via Rizzoli, fino a piazza Minghetti e piazza Galvani. Un’occasione per portare la campagna in città e far incontrare cittadini, turisti e produttori provenienti da ogni regione d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Villaggio Coldiretti. Un grande mercato nelle piazze della città