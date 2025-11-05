Il Villaggio Coldiretti Un grande mercato nelle piazze della città
Bologna si prepara a diventare la capitale del Made in Italy agroalimentare. Da venerdì a domenica, il centro storico ospiterà il Villaggio Coldiretti che trasformerà le piazze e le vie principali in un grande villaggio agricolo dedicato al cibo, alla sostenibilità e all’ agricoltura italiana. Dopo il successo dell’edizione 2019, l’iniziativa torna in una versione ’diffusa’, capace di coinvolgere l’intero cuore della città: da piazza Maggiore a piazza del Nettuno, da piazza Re Enzo a via Rizzoli, fino a piazza Minghetti e piazza Galvani. Un’occasione per portare la campagna in città e far incontrare cittadini, turisti e produttori provenienti da ogni regione d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Torna il villaggio di Coldiretti, ma scoppiano le tensioni con Campi Aperti. Ecco perchè - facebook.com Vai su Facebook
Le eccellenze agricole al Villaggio Coldiretti - X Vai su X
Scoppia la polemica tra Campi Aperti e Coldiretti: “Agricoltura sostenibile o evento vetrina?” - Mentre il Villaggio Coldiretti si prepara a riempire le piazze del centro, Campi Aperti accusa: “Occupano spazio e ambiente, serve più dialogo con la città”. Riporta bolognatoday.it
Il programma del Villaggio Coldiretti a Bologna dal 7 al 9 novembre - Si inizia venerdì 7 con l’edizione di ' Oscar Green Regionale ' voluta da Coldiretti Giovani Impresa in cui verranno premiate le tante idee innovative dei giovani agricoltori emiliano romagnoli. Da ilrestodelcarlino.it
Il Villaggio Coldiretti arriva a Pescara: un’autentica festa d’autunno - Dal 31 ottobre, Piazza Salotto si trasforma in un grande villaggio contadino per celebrare l’agricoltura italiana, la stagionalità e i prodotti locali ... Scrive abruzzonews.eu