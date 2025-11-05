Il video della folle corsa clandestina di cavalli alle ' piscine' di Campo Rotondo Etneo fantini fermati

Due fantini denunciati per corsa clandestina a Campo Rotondo Etneo: cavalli purosangue sequestrati e sottoposti a fermo sanitario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il video della folle corsa clandestina di cavalli alle 'piscine' di Campo Rotondo Etneo, fantini fermati

