Il video della folle corsa clandestina di cavalli alle ' piscine' di Campo Rotondo Etneo fantini fermati

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due fantini denunciati per corsa clandestina a Campo Rotondo Etneo: cavalli purosangue sequestrati e sottoposti a fermo sanitario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

il video della folle corsa clandestina di cavalli alle piscine di campo rotondo etneo fantini fermati

© Notizie.virgilio.it - Il video della folle corsa clandestina di cavalli alle 'piscine' di Campo Rotondo Etneo, fantini fermati

Altri contenuti sullo stesso argomento

video folle corsa clandestinaCorsa clandestina cavalliCorsa clandestina cavalli La Polizia di Stato ha denunciato due fantini del messinese, di 50 e 37... - Corsa clandestina cavalliCorsa clandestina cavalli La Polizia di Stato ha denunciato due fantini del messinese, di 50 e ... msn.com scrive

video folle corsa clandestinaCorsa clandestina di cavalli e video social, denunciati due fantini - Dal video era possibile notare che poco prima dell'incidente i due cavalli veniva frustati per spingerli a correre alla massima velocità ... Scrive grandangoloagrigento.it

video folle corsa clandestinaOrganizzano corsa di cavalli clandestina: denunciati due fantini VIDEO - La Polizia di Stato – Squadra a Cavallo – ha denunciato due fantini del messinese di 50 e 37 anni per aver organizzato una competizione sportiva in territorio di Campo Rotondo Etneo, alle "piscine", z ... Da gazzettinonline.it

Cerca Video su questo argomento: Video Folle Corsa Clandestina