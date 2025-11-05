Il video della caduta di Iva Zanicchi a Belve trasmesso a fine puntata la reazione di Fagnani | Mannaccia!

5 nov 2025

Durante i titoli di coda di Belve va in onda il video della caduta di Iva Zanicchi. La cantante inciampa sul set, Fagnani esclama "Mannaccia!", ma la Zanicchi reagisce da professionista: "Mandiamolo in onda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

