Il viaggio di Giovanna D' Arco venerdì e sabato a Magione appuntamento con la Stagione Fuori

Una Stagione Fuori di Micro Teatro prosegue venerdì 7 novembre al Teatro La Piazzetta di Magione e sabato 8 novembre a Back To Back Theatre Lab di Perugia con “Il viaggio di Giovanna D'Arco” della compagnia The Andric Teatrononviolento, scritto e diretto da Maria Viginia Siriu e interpretato da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it