Il velivolo della compagnia postale UPS si è schiantato subito dopo il decollo Almeno 7 le vittime

Un aereo cargo del servizio postale UPS si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky. L'aereo dell'UPS ha preso fuoco mentre colpiva le attività commerciali adiacenti all'aeroporto internazionale, sollevando un'enorme colonna di fumo nero sulla zona. L'Amministrazione federale dell'aviazione (FAA) americana ha dichiarato che il McDonnell Douglas MD-11 in partenza per le Hawaii si è schiantato intorno alle 17:15 ora locale. Le autorità locali fanno sapere che sono almeno sette i morti e diversi i feriti. UPS ha dichiarato in un comunicato che tre membri dell'equipaggio erano a bordo dell'aereo, aggiungendo di non avere conferma di feriti o vittime.

