Il ’trucco’ delle cure per l’anima Cosmesi per pazienti oncologiche
"È difficile riconoscersi quando la malattia ti colpisce e cadono i capelli e le sopracciglia. Eppure a volte basta un tocco di colore per sentirci di nuovo noi stesse". Si dice che, nella lotta contro una difficile malattia, il morale alto è importante quanto una seduta di radioterapia. E per uno strano paradosso, anche un pennello da trucco può diventare uno strumento per restituire un’identità e un volto che la malattia ha provato a scalfire. Con questa idea, al termine del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Associazione Senologica Internazionale ha voluto offrire alle pazienti del Centro Senologico dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana un momento speciale: "Io mi curo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
