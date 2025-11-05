Il trionfo di Mamdani a New York riaccende il nodo identitario nei Democratici

Dopo il trionfo di Zohran Mamdani a New York, la sinistra americana si domanda se la vittoria del primo sindaco socialista e musulmano della Grande Mela possa ridisegnare il campo democratico, e aprire un confronto diretto sul futuro strategico del partito. Secondo il New York Times, il successo di Mamdani, insieme a quelli delle governatrici Mikie Sherrill in New Jersey e Abigail Spanberger in Virginia, dimostra che dopo la scottante delusione del 2024 i Democratici «possono ancora vincere, e vincere in grande». Ma il risultato non risolve il nodo centrale: quale identità adottare in vista delle elezioni di metà mandato del 2026 e, soprattutto, delle presidenziali del 2028? I Democratici ora devono riconoscere la corrente di Sanders, AOC e Mamdani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il trionfo di Mamdani a New York riaccende il nodo identitario nei Democratici

