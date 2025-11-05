Il tribunale di Saint-Étienne ha condannato due tifosi del club francese a sette mesi di prigione con la condizionale per un grave episodio avvenuto durante il derby contro l’ Olympique Lione lo scorso 20 aprile. I due, entrambi ventottenni, avevano lanciato delle monete in campo, colpendo alla testa l’assistente arbitrale Mahdi Rahmouni. Il gesto, avvenuto in una delle partite più sentite della stagione, ha causato l’interruzione dell’incontro e un forte dibattito sulla sicurezza negli stadi francesi. Calcio sotto shock: provvedimento pesantissimo in Francia – ANSA – rompipallone.it La condanna e l’episodio durante il derby. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Il Tribunale non fa sconti: la punizione è esemplare e scuote tutto il calcio, tifosi sotto shock!