Il Tre il rapper sul nuovo album ‘Anima nera’ | E’ il tempo di prendersi le proprie responsabilità
Il Tre, nome d’arte di Guido Luigi Senia, è un rapper e cantautore romano classe ’97. Il suo pseudonimo nasce da un numero che ha sempre avuto un significato speciale per lui: la sua data di nascita (3 settembre), ma anche la sua famiglia, composta da tre persone. Venerdì 7 novembre 2025 esce il nuovo album ‘Anima Nera’ (Warner Music Italy) in formato fisico e digitale. Questo terzo lavoro in studio di 11 tracce si preannuncia come il progetto più personale e riflessivo dell’artista, un viaggio introspettivo in cui si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Il nuovo EP del rapper di Chicago è disordinato, sconclusionato ma ribollente di idee. Un'operazione che demolisce aspettative e certezze nel segno di una sperimentazione libera e disorientante. Dopo un grande traguardo come "From The Private Collection" - facebook.com Vai su Facebook
Il Tre: «Da “Fragili” ad “Anima Nera” sento una costante evoluzione» - Il nuovo album de Il Tre, "Anima Nera", esce venerdì 7 novembre: si tratta di un viaggio in cui il sound hip hop incontra il cantautorato pop ... Secondo billboard.it
Il Tre, album "Anima Nera" per imparare a vivere nella stanza buia - Il Tre, nome d'arte di Guido Luigi Senia, è un rapper e cantautore romano classe '97. Si legge su iltempo.it
Il Tre: «Io, solitario e fragile. Per questo il pubblico mi sente vicino». Pronto al debutto il nuovo album “Anima Nera” - È da quella inquietudine che nasce "Anima nera", terzo album in studio di Guido Senia, in arte Il Tre, ... Si legge su msn.com