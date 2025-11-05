Il timore di una bolla AI affossa i listini Usa È in arrivo un crollo?

Il timore che dietro le abnormi quotazioni dei titoli legati all’ intelligenza artificiale ci sia una bolla destinata a scoppiare torna a spaventare i mercati. Martedì Wall Street ha chiuso in deciso calo, zavorrata dalle vendite sui colossi tecnologici che finora avevano trainato il rally dei listini. L’S&P 500 è sceso dell’1,2%, il Nasdaq del 2% e il Dow Jones dello 0,7%. A guidare le perdite è stata Palantir Technologies, crollata fino a -9% nonostante utili superiori alle attese, seguita da Nvidia (-3,8%) e Microsoft (-0,7%). Le tre società, insieme ai giganti dell’AI generativa, hanno un peso talmente rilevante negli indici che ogni segnale di correzione ha un effetto domino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

