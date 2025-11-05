Il tifone Kalmaegi devasta le Filippine | almeno 90 morti e centinaia di migliaia di sfollati

Il tifone Kalmaegi si è abbattuto sulle Filippine centrali causando almeno 90 morti e centinaia di migliaia di sfollati. Cebu è la provincia più colpita, con 76 vittime e danni enormi. Dichiarato lo stato di calamità, mentre i soccorsi affrontano alluvioni e frane ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il tifone #Kalmaegi devasta le #Filippine: vento a 185 km/h e gravi inondazioni, il #Video #Corriere

#Meteo, #tifone mostruoso in arrivo: dopo Kalmaegi, un super-ciclone minaccia Taiwan e potrebbe essere più intenso di Melissa

Tifone Kalmaegi devasta le Filippine centrali: due vittime, migliaia di sfollati e gravi danni - La violenza della tempesta ha provocato almeno due morti, forti inondazioni e lo sfollamento di decine di migliaia di persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Il tifone Kalmaegi devasta le Filippine: vento a 185 km/h e gravi inondazioni, il Video Corriere - Le Filippine fanno i conti con la furia del tifone Kalmaegi, che tra il 3 ed il 4 Novembre 2025, ha colpito duramente diverse regioni del Paese provocando inondazioni, blackout diffusi e migliaia di e ...

Almeno 26 morti e 400mila sfollati nel passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine - Almeno 26 persone sono morte nel passaggio del tifone Kalmaegi sul centrosud delle Filippine, mentre quasi 400mila persone sono state costrette a lasciare le loro case.