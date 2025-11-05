Il tecnico | Concessi troppi rimbalzi ma non abbiamo mai smesso di lottare Ivanovic tiene stretti i due punti | Ci abbiamo sempre creduto

Sport.quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono molte cose che, probabilmente, non gli sono piaciute. Più i rimbalzi concessi, delle triple sbagliate. Perché nonostante i tanti errori commessi, la Virtus costruisce buone soluzioni. Dusko Ivanovic si tiene stretta la vittoria e il primato, almeno per una notte. "Partita dura e combattuta – dice Ivanovic –. Varese ha giocato molto bene, con ottimo tiri da tre punti. Noi abbiamo concessi troppi rimbalzi offensivi. La cosa positiva è che ci abbiamo sempre creduto e abbiamo trovato il modo di vincere, lottando fino alla fine. Questo è l’importante, lottare ogni partita quaranta minuti fino alla fine". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

