Il Tar del Piemonte dà ragione agli ambientalisti | l’ex Solvay di Spinetta dovrà pubblicare i dati sulle emissioni

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025

Il Tar del Piemonte ha dato ragione agli ambientalisti che chiedevano di conoscere i dati relativi alle emissioni dello stabilimento ex Solvay di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria. Come è accaduto nel 2021 in Veneto, quando la Regione fu obbligata a rendere pubblici gli accertamenti sulla presenza dei Pfas negli alimenti, anche in Piemonte il Circolo Legambiente Ovadese Valli Stura e Orba, assistito dall’avvocata Chiara Servetti, ha ottenuto che la provincia e la società Syensqo Specialty Polymers Italy entro 20 giorni consegnino la documentazione finora negata con giustificazioni di segreto industriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

