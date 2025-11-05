Il Tar del Piemonte dà ragione agli ambientalisti | l’ex Solvay di Spinetta dovrà pubblicare i dati sulle emissioni
Il Tar del Piemonte ha dato ragione agli ambientalisti che chiedevano di conoscere i dati relativi alle emissioni dello stabilimento ex Solvay di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria. Come è accaduto nel 2021 in Veneto, quando la Regione fu obbligata a rendere pubblici gli accertamenti sulla presenza dei Pfas negli alimenti, anche in Piemonte il Circolo Legambiente Ovadese Valli Stura e Orba, assistito dall’avvocata Chiara Servetti, ha ottenuto che la provincia e la società Syensqo Specialty Polymers Italy entro 20 giorni consegnino la documentazione finora negata con giustificazioni di segreto industriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
