Il Talismano della Felicità | teatro e cucina si fondono in un’esperienza sensoriale firmata Vernicefresca Teatro
Torna la rassegna “FATTI D’ARTE”, ideata da Vernicefresca Teatro e LSD’Arte, con un secondo appuntamento dal gusto forte e inaspettato: “Il Talismano della Felicità”, in scena al Libero Spazio D’Arte di Avellino (Via Partenio 27-29) sabato 15 novembre (ore 19.00 e 21.00) e domenica 16 novembre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Finotti Biciclette. . La TALISMANO vi aveva fatti letteralmente IMPAZZIRE Guardatela finita #talismano #biciclette #ciclismourbano #cicloturismo #ciclicmo #bicidacorsa #madeinitaly #mtb #monoscocca - facebook.com Vai su Facebook
Tuesday club – Il talismano della felicità. Un nuovo film ambientato nella cucina - “Volevo raccontare una storia sulla passione, sul desiderio e sul fuoco che brucia forte anche quando il corpo invecchia”, dice Annika Appelin, la regista di Tuesday club – Il talismano della felicità ... Secondo gamberorosso.it