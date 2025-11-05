Il St Pauli squadra tedesca di sinistra ha scoperto che l’inno è di autori nazisti e il club non lo fa suonare più

Da febbraio 2025 il St. Pauli in Germania ha smesso di suonare “Das Herz von St. Pauli”, storico inno del club, dopo che un’indagine ha rivelato i legami nazisti dei suoi autori. La decisione ha diviso tifosi e città, costringendo il club più “di sinistra” di Germania a un doloroso confronto con la propria memoria. La ricercatrice Celina Albertz ha guidato lo studio, ricevendo critiche ma anche sostegno. Il St. Pauli ha scelto di non reintrodurre il brano, sostituendolo con altri canti. Una scelta scomoda, ma coerente con la sua identità antifascista. Lo scrive Athletic “Das Herz von St. Pauli” l’inno del St. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

