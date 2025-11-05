Il sottosegretario D' Eramo in Irpinia | la Lega punta sulle aree interne

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo fa tappa in Irpinia: domani, giovedì 6 novembre, a Roccabascerana, sarà l'ospite d'onore di un incontro elettorale organizzato dalla Lega."Il potenziale delle aree interne" è il tema scelto da Linda Caporaso, uno dei quattro candidati irpini alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sottosegretario d eramo irpiniaLega: il sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo in Valle Caudina con Linda Caporaso - Il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo fa tappa in Irpinia: domani, giovedì 6 novembre, a Roccabascerana, sarà l’ospite d’onore di un incontro elettorale organizzato dalla Lega. Segnala irpinianews.it

sottosegretario d eramo irpiniaD'Eramo: "Risorse Ue siano adeguate per la transizione agricola" - "La transizione verde deve essere accompagnata da risorse adeguate per incoraggiare gli agricoltori ad adottare metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sottosegretario D Eramo Irpinia