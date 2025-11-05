Il sottosegretario D' Eramo in Irpinia | la Lega punta sulle aree interne
Il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo fa tappa in Irpinia: domani, giovedì 6 novembre, a Roccabascerana, sarà l'ospite d'onore di un incontro elettorale organizzato dalla Lega."Il potenziale delle aree interne" è il tema scelto da Linda Caporaso, uno dei quattro candidati irpini alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
