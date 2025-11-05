Stasera il teatro Nuovo è sold out con Valentina Persia in ‘Ma che te ridi?!’ Persia, prima volta a Ferrara? "Sì e sono curiosa di vedere com’è il pubblico ferrarese. Ogni volta che arrivo in un luogo dove non ero mai stata, si crea grande aspettativa ma anche molta emozione. Il centro nord in questi anni mi è mancato, il pubblico mi reclama. Per me questa è una grande soddisfazione ed emozione". Arriva con un titolo che suona un po’ come una provocazione: da dove nasce? "Lo è. Io sono una provocatrice, che non lascia tempo all’applauso, ma lo usa in maniera rocambolesca. Faccio lo specchietto per le allodole: molti pensano di venire a sentire un’ora di barzellette, ma non è così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il sorriso è l'arma per superare il dolore"