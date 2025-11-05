Il sogno spezzato di Piersanti Mattarella | memoria che nutre la coscienza collettiva

Non è solo la storia di un omicidio eccellente che ha scavato un solco nella coscienza collettiva. Non è solo la storia di un’inchiesta segnata da misteri e depistaggi, secondo gli ultimi scenari delineati dagli inquirenti. Quella di Piersanti Mattarella è una storia di una famiglia ramificata nella politica, vissuta in una sorta di “osmosi”. Così la mostra di fotografie “Il sogno spezzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il sogno spezzato di Piersanti Mattarella: memoria che nutre la coscienza collettiva

Approfondisci con queste news

Il sogno spezzato di Giuseppe Di Dio, voleva viaggiare e aprire un bar - X Vai su X

Corradino di Svevia, l’ultimo degli Hohenstaufen: il sogno spezzato all’alba del 29 ottobre 1268 - facebook.com Vai su Facebook

Il sogno spezzato di Piersanti Mattarella: memoria che nutre la coscienza collettiva - La mostra di fotografie aperta fino al 9 novembre a Villa Zito racconta la vita pubblica e privata del presidente ucciso dalla mafia ... Da gazzettadelsud.it

Mattarella tra pubblico e privato: si presenta il catalogo della mostra - La mostra racconta attraverso le fotografie e l’album di famiglia il presidente della Regione assassinato il 6 gennaio del 1980 tra pubblico e privato, durante manifestazioni ufficiali e con la moglie ... Segnala msn.com

L’omicidio di Piersanti Mattarella e il sogno spezzato del “presidente dalle carte in regola” - A Palermo il 6 gennaio del 1980 un sicario uccise a colpi di pistola Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Sicilia. Da msn.com