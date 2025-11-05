il socialista zohran mamdani nuovo sindaco di new york vittorie dem anche in virginia e new jersey

Il socialista Zohran Mamdani va oltre le previsioni e conquista di forza le elezioni a sindaco di New York. Il 34enne nato in Uganda e nuova stella della sinistra socialista americana ha battuto Andrew Cuomo con un margine di quasi 10 punti raccogliendo oltre il 50% delle preferenze. Mamdani che in carriera ha ricoperto solo la carica di deputato alla Camera dello Stato, dovrà ora gestire e amministrare una città con 8 milioni di abitanti e un bilancio di oltre 100 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

