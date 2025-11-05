Il socialista Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York Vittorie dem anche in Virginia e New Jersey
Il socialista Zohran Mamdani va oltre le previsioni e conquista di forza le elezioni a sindaco di New York. Il 34enne nato in Uganda e nuova stella della sinistra socialista americana ha battuto Andrew Cuomo con un margine di quasi 10 punti raccogliendo oltre il 50% delle preferenze. Mamdani che in carriera ha ricoperto solo la carica di deputato alla Camera dello Stato, dovrà ora gestire e amministrare una città con 8 milioni di abitanti e un bilancio di oltre 100 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bellissimo omaggio di Zohran Mamdani a Vito Marcantonio. Figlio di migranti lucani, deputato laburista per Harlem, un italoamericano che ha passato la vita a difendere la classe lavoratrice e i diritti civili. C'è un filo rosso di universalismo socialista contro il raz - X Vai su X
Trump minaccia. Mamdani non si piega. Donald Trump ha detto ai newyorchesi che se voteranno per Zohran Mamdani taglierà i fondi federali alla città. Un linguaggio da gangster, non da politico. Ma Mamdani — 34 anni, socialista, figlio di migranti — gli ha ri - facebook.com Vai su Facebook
