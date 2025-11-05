Il sito del Comune di Chieti torna online con una veste rinnovata per rendere sempre più digitali i servizi al cittadino
Torna a funzionare il sito del Comune di Chieti e lo fa con una veste rinnovata, a cominciare dalla home page. Il sito ufficiale https:comune.chieti.it, infatti, era offline da quasi 20 giorni, fra disagi e proteste degli utenti, che non potevano accedere a un portale fondamentale per tenersi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Segnaliamo che sul sito del comune è disponibile l'elenco dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025, reso disponibile da Inps, e una nota informativa da leggere attentamente. I nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta presso qualsiasi Ufficio Postale, pref - facebook.com Vai su Facebook
Chieti, Al via gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature a Chieti Scalo - Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 31 ottobre 2025 – Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di potatura e messa in sicurezza di ... Si legge su abruzzonews24.com
Chieti, Trekking urbano 2025 e Chieti Halloween Fest, un venerdì pieno di eventi il 31 ottobre - Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 28 ottobre 2025 – Sarà dedicata al Giubileo, l’edizione 2025 del Trekking urbano che venerdì 31 ottobre prenderà vita fra i vicoli, le piazz ... abruzzonews24.com scrive
Comune di Chieti, via libera a bonifica dell'ex conceria Cap - La Giunta comunale di Chieti ha dato il via libera, con una delibera immediatamente esecutiva, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell'area ex Conceria Cap, sito inserito nel ... Segnala ansa.it