Il sistema si inceppa e non ci protegge più

Gentile direttore Feltri, sono rimasta sconcertata e indignata da ciò che è accaduto a Milano, dove una donna di 43 anni è stata accoltellata alle spalle da un uomo di 59 anni, bergamasco come me. Quest'uomo, come abbiamo letto, aveva precedenti per aggressioni violente ed era stato ospitato in una comunità del Varesotto, da cui però sarebbe stato allontanato di recente perché diventato molesto e ingestibile. E allora mi chiedo, direttore: com'è possibile che una persona con un passato del genere, dichiarata semi-inabile e potenzialmente pericolosa, sia stata semplicemente mandata via da una struttura, senza che nessuno ne controllasse i movimenti? Perché, se era pericoloso per chi viveva nella comunità, non doveva essere libero di girare per le strade di Milano.

