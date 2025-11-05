Il sindaco sulla criminalità | Sicurezza primi risultati

"I dati sono del 2023 e 2024. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dal Viminale quelli del 2025 e il comunicato del Prefetto ha raccontato quanto i reati nella nostra città siano in calo". Il sindaco Matteo Lepore, ieri mattina, nell’ambito della festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate al comando provinciale e regionale dei carabinieri con le massime autorità civili e militari, ha commentato la classifica de Il Sole24 Ore sulla criminalità. Elenco in cui Bologna si colloca al quarto posto per reati denunciati, con 61.816 denunce presentate alle forze dell’ordine. Con violenze sessuali, furti e rapine in pubblica via in aumento, il sindaco preferisce guardare al futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco sulla criminalità: "Sicurezza, primi risultati"

