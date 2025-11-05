Il sindaco Sadegholvaad accoglie il nuovo Questore Morelli e il Vicario Pizzimenti

Riminitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina, presso la Residenza Comunale, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto il nuovo Questore, Ivo Morelli, accompagnato dal nuovo Vicario, Paolo Pizzimenti.Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, il Sindaco ha rivolto ai nuovi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sindaco sadegholvaad accoglie nuovoBenvenuto al nuovo Questore di Rimini: incontro in Comune con il Sindaco Sadegholvaad - Incontro in Residenza comunale nel segno della collaborazione istituzionale e della tutela della sicurezza sul territorio ... altarimini.it scrive

sindaco sadegholvaad accoglie nuovoRimini. Il sindaco incontra il nuovo questore e il vicario - Questa mattina, presso la Residenza Comunale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto il nuovo questore della Provincia di Rimini, Ivo ... Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Sadegholvaad Accoglie Nuovo