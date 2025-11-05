Il sindaco leghista Alan Fabbri e il leader islamico | Maranza fuori controllo è allarme

Ferrara, 5 novembre 2025 – A Ferrara, città paciosa un tempo culla degli Este, c’è un problema. Si chiama ’ maranza ’, quel fenomeno di baby-gioventù bruciata, già tristissima griffe di altre realtà italiane, che pare divertirsi a sfasciare (cose altrui), picchiare (rigorosamente in branco), disprezzare la realtà contemporanea senza però fare nulla per cambiarla. E se da settimane – con gli ultimi 5-6 giorni da paura ma senza lo zampino dei ’mostri’ di Halloween – la voce di negozianti e baristi del centro ha alzato i decibel, a farsi sentire è stato il sindaco, scuola Lega, Alan Fabbri. Al quale, poche ore dopo, ha fatto eco Hassan Samid, presidente dell’Associazione musulmani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco leghista Alan Fabbri e il leader islamico: “Maranza fuori controllo, è allarme”

