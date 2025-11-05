Il sindaco di Modugno Nicola Bonasia indagato per voto di scambio

Sei persone sono state arrestate tra Bari e Foggia in un’operazione scattata all’alba da parte della Guardia di Finanza. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e detenzione illegale di armi, come comunicato dalla Procura di Bari. Tra i coinvolti figura anche il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, iscritto nel registro degli indagati. L’inchiesta, condotta dal Gico con il supporto del Servizio centrale anticrimine, avrebbe ricostruito un patto per le amministrative del 2020 a Modugno fra esponenti del clan Parisi e alcuni candidati locali, con compravendita di voti in cambio di denaro, favori e assunzioni promesse poi mantenute. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Il sindaco di Modugno Nicola Bonasia indagato per voto di scambio

