ABBONATI A DAYITALIANEWS Una proposta per garantire fondi stabili alla riqualificazione del cuore della città. Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ha avanzato alla Regione Siciliana la richiesta di istituire una norma strutturale di finanziamento dedicata al recupero del centro storico della città, Patrimonio Unesco per le sue straordinarie caratteristiche artistiche e architettoniche. L’obiettivo è creare un meccanismo stabile di investimenti, sul modello di quanto già realizzato con Ragusa Ibla, grazie alla Legge regionale n. 61 del 1981, che ha permesso negli anni una profonda riqualificazione urbana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il sindaco di Caltagirone, Roccuzzo, chiede una legge regionale per salvare il centro storico