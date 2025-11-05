il silenzio spezzato dal grido forte di giustizia la via crucis al pantheon di palermo onora le vittime di mafia

Domenica scorsa 2 novembre 2025, nel cuore storico di Palermo, presso la Chiesa di San Domenico, il sacro e il civile si sono uniti in una cerimonia piena di commovente memoria. Nel Pantheon di Palermo, luogo dove riposano le figure illustre della storia siciliana, tra cui il giudice Giovanni Falcone, gremito di cittadini,associazioni e autorità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

