Il settore benessere cambia identità Confesercenti | A Modena imprese straniere al +120%

Modenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni, il settore dei servizi alla persona — in particolare barbieri, parrucchieri ed estetisti — ha vissuto importanti cambiamenti sia a livello provinciale che regionale. In Provincia di Modena la crescita è segnata da un incremento degli imprenditori extra UE. L'analisi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Settore Benessere Cambia Identit224