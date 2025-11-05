Il settore benessere cambia identità Confesercenti | A Modena imprese straniere al +120%
Negli ultimi dieci anni, il settore dei servizi alla persona — in particolare barbieri, parrucchieri ed estetisti — ha vissuto importanti cambiamenti sia a livello provinciale che regionale. In Provincia di Modena la crescita è segnata da un incremento degli imprenditori extra UE. L'analisi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
