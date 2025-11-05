Il sequel di un noto film horror è stato un flop | nel 2000 fu massacrato ma era geniale
Quando Book of Shadows: Blair Witch 2 arrivò nelle sale nell’ottobre del 2000, l’hype era alle stelle. The Blair Witch Project aveva ridefinito l’horror l’anno prima, trasformando un budget da quattromila dollari in un fenomeno culturale da 248 milioni. Il pubblico si aspettava magia. Quello che ottenne fu un film che sembrava confuso, datato prima ancora di uscire, e profondamente diviso tra ciò che voleva essere e ciò che gli studios pretendevano fosse. La leggenda hollywoodiana racconta di dirigenti nervosi che imposero al regista Joe Berlinger di inserire elementi horror più convenzionali nel sequel tanto atteso, sperando di renderlo più commerciale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei Morgan nel sequel di The Family Plan: è uscito il primo trailer, con il film pronto a rivedersi su Apple TV. Wahlberg riprende Dan, papà e venditore d’auto dal passato da assassino ormai noto alla fam - facebook.com Vai su Facebook
Uno dei film horror più terrificanti degli ultimi anni avrà un sequel (ma non sarà come ve lo aspettate) - Il ritorno di un cult horror recente si prepara a sconvolgere ancora una volta il pubblico con un inaspettato sequel. Scrive bestmovie.it
Da dove escono tutti questi film horror - In una lista dei venti film americani che dal 1977 a oggi hanno generato il maggior profitto sette sono film horror, circa un terzo del totale. ilpost.it scrive
Il sequel di questo acclamato film horror sta finalmente per diventare realtà - Uno dei film horror più acclamati e iconici del nuovo millennio si prepara a tornare nuovamente sui grandi schermi dopo un lungo silenzio ... bestmovie.it scrive