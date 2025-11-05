Quando Book of Shadows: Blair Witch 2 arrivò nelle sale nell’ottobre del 2000, l’hype era alle stelle. The Blair Witch Project aveva ridefinito l’horror l’anno prima, trasformando un budget da quattromila dollari in un fenomeno culturale da 248 milioni. Il pubblico si aspettava magia. Quello che ottenne fu un film che sembrava confuso, datato prima ancora di uscire, e profondamente diviso tra ciò che voleva essere e ciò che gli studios pretendevano fosse. La leggenda hollywoodiana racconta di dirigenti nervosi che imposero al regista Joe Berlinger di inserire elementi horror più convenzionali nel sequel tanto atteso, sperando di renderlo più commerciale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il sequel di un noto film horror è stato un flop: nel 2000, fu massacrato (ma era geniale)