Il Sap | Bene il calo dell' indice di criminalità ma restano le criticità

Riminitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Rimini accoglie con “cautela” i dati della recente graduatoria de “Il Sole 24 Ore” sull’indice della criminalità, che vede la provincia di Rimini scendere dal quarto al quinto posto rispetto ai dati dello scorso anno. “Questo miglioramento, pur. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Borsa: Milano dimezza il calo (-0,35%), bene Stellantis, giù Stm - Piazza Affari dimezza il calo dopo quasi 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,35% a 43. Lo riporta ansa.it

Borsa: Milano chiude in calo (-0,4%), bene Tim, giù Stellantis - Milano ha conclusa la seduta in calo con l'indice Ftse Mib sceso dello 0,4% a 39. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sap Bene Calo Indice