Il ruolo nella Grande Guerra Il ministro esalta Ancona | | Ecco perché è stata scelta

"Ancona rappresenta un valore fortissimo per il passato dell’Italia. Circa 110 anni fa è stata attaccata, bombardata e ferita e quei passaggi storici ed eroici servono a ricordare a tutti, come forma di monito, cosa significa oggi la guerra. Assieme al Presidente della Repubblica Mattarella abbiamo deciso di svolgere le cerimonie del 4 Novembre in diverse città italiane, da nord a sud. L’importante è che avessero un legame con il nostro passato. Ancona questo passato ce l’ha eccome". Tra una dichiarazione sui conflitti in corso nel mondo e le parole della portavoce del Ministro degli Esteri russo, considerata "persona irrilevante", il Capo del Dicastero della Difesa, Guido Crosetto, ha voluto chiarire la centralità di Ancona e l’importanza della sua scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ruolo nella Grande Guerra. Il ministro esalta Ancona:: "Ecco perché è stata scelta"

