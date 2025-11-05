Il ruolo dei caregiver in un incontro promosso da Asl Toscana Sud Est e Calcit Arezzo

Venerdì pomeriggio, al cinema Eden di Arezzo, si ascolteranno le testimonianze di due caregiver e i consigli delle dottoresse Chiara Pacifico (palliativista) e Silvia Peruzzi (psicologa) per aiutare chi aiuta. Un incontro per parlare dell'importante ruolo del caregiver nell' assistenza al malato terminale, oncologico e non oncologico. È quello organizzato dall'Unità funzionale Cure palliative della Asl Toscana Sud Est, in collaborazione con Calcit Arezzo, venerdì 7 novembre alle 17,30 al Cinema Eden.

