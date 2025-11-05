Il rumore delle cose nuove | nuovo ciak per Paolo Genovese

Universalmovies.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di Follemente il regista Paolo Genovese torna sul set con Il rumore delle cose nuove (tratto dal suo omonimo romanzo ); le riprese – per 7 settimane – saranno effettuate tra Roma e Milano. Sono iniziate le riprese de Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, con protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello e con la partecipazione di Claudio Santamaria. Il film è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA in collaborazione con DISNEY+ in associazione con VICE PICTURES. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

il rumore delle cose nuove nuovo ciak per paolo genovese

© Universalmovies.it - Il rumore delle cose nuove | nuovo ciak per Paolo Genovese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rumore cose nuove nuovoGenovese sul set del suo nuovo film, Il rumore delle cose nuove - Sono in corso le riprese del nuovo film scritto e diretto da Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, tratto dal suo omonimo romanzo, edito da Einaudi nel 2023. ansa.it scrive

Ricerca: «il rumore delle cose nuove film» - Dal nuovo film su Superman a Jurassic World – La rinascita, passando per Kafka e Hugo Gernsback: ecco tutti i contenuti del nuovo numero della più longeva rivista italiana di fantascienza online. Scrive fantascienza.com

Cerca Video su questo argomento: Rumore Cose Nuove Nuovo