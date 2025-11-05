Il rumore delle cose nuove | nuovo ciak per Paolo Genovese

Dopo il successo di Follemente il regista Paolo Genovese torna sul set con Il rumore delle cose nuove (tratto dal suo omonimo romanzo ); le riprese – per 7 settimane – saranno effettuate tra Roma e Milano. Sono iniziate le riprese de Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, con protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello e con la partecipazione di Claudio Santamaria. Il film è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA in collaborazione con DISNEY+ in associazione con VICE PICTURES. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

