Il ’Rubicone’ si ribella | Ancora senza telecamere

dI L uca Ravaglia "La sicurezza è un tema che riguarda tutta la comunità, a prescindere dai luoghi di residenza o di lavoro. Ognuno ha diritto allo stesso livello di tutele". Il presidente del Quartiere Rubicone Mario Picone è intervenuto sulle considerazioni dell’assessore alla sicurezza Luca Ferrini in relazione ai dati relativi ai reati commessi nel territorio provinciale e pubblicati dal Sole 24 Ore. "Era il 22 maggio 2024 - ricorda Picone - quando l’assessore Luca Ferrini ed il comandante della municipale Andrea Piselli, a seguito di una petizione firmata da 360 cittadini, parteciparono a un incontro nella sede del quartiere per discutere le problematiche legate alla sicurezza in termini generali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Rubicone’ si ribella: "Ancora senza telecamere"

Leggi anche questi approfondimenti

Il ’Rubicone’ si ribella: "Ancora senza telecamere" - "Ne erano previste 35, ma nessuna è stata installata. Riporta ilrestodelcarlino.it

Telecamere senza limiti. E la privacy? - Basta leggere il “richiamo” che l’autorità Garante della Privacy ha inviato a Confcommercio agli inizi di agosto per scoprire quanto alto sia il livello delle ... Scrive iodonna.it