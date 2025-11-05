Il romanzo ‘Nero’ dell' autore cortonese Luca Giommoni vince il Premio Mondofuturo a Trieste

Arezzo, 5 novembre 2025 – Il romanzo ‘Nero’ dell'autore cortonese Luca Giommoni vince il Premio Mondofuturo del Trieste S+F Festival Nero. Il complotto dei complotti di Luca Giommoni si è aggiudicato il Premio Mondofuturo, il riconoscimento più rilevante della narrativa fantascientifica italiana, assegnato nell’ambito del Trieste Science+Fiction Festival. Il libro, pubblicato da effequ, è risultato vincitore dopo le votazioni congiunte della giuria letteraria e di quella composta da scienziat? ed espert? del settore. Questa la motivazione della giuria: «Per la capacità di fondere con originalità immaginario fantascientifico e critica sociale, utilizzando il complotto come giustificazione ultima di una crisi identitaria e collettiva in un futuro forse non troppo lontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

