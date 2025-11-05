Il rogito è fatto San Siro è di Inter e Milan Ora il nuovo stadio entro il 2030
Il rogito è fatto. Nonostante alcuni rumors degli ultimi giorni ("credo siano cose tecniche delle società, aveva rassicurato Beppe Sala) e malgrado la tigna dei pm che insistono nell'indagine per
